Wildniswandern

Für ein Wochenende erkunden wir gemeinsam die vielfältige Landschaft entlang der Schmeie und tauchen voll und ganz in die Natur ein.

Die Tour führt abwechselnd im Tal und auf der Höhe von Straßberg nach Inzigkofen, wo die Schmeie in die Donau mündet. Auf naturbelassenen Pfaden folgen wir dem Fluss durch stille Wälder, über saftig grüne Wiesen und vorbei an bizarren Felsformationen.

Wir lassen die Zivilisation für ein Wochenende hinter uns und haben alles, was wir benötigen, im Rucksack. Am Abend schlagen wir unser Lager auf und lassen den Tag am Feuer ausklingen, bevor wir in unsere Schlafsäcke kriechen. Am nächsten Morgen lassen wir uns von Vogelgezwitscher oder den ersten Sonnenstrahlen wecken und setzen unsere Wanderung fort – die Schmeie entlang bis zum Zupferfelsen und weiter zum Rappenfelsen. Die zweite Nacht verbringen wir auf einem schönen, naturnahen Platz bei Oberschmeien. Auch die abschließende Etappe nach Inzigkofen belohnt uns mit idyllischen Flusspfaden und herrlichen Aussichten.

Die Tagesetappen sind maximal 15 km lang. Wir machen regelmäßig Pausen und nehmen uns Zeit für individuelle Bedürfnisse. Ganz nach dem Motto „learning by doing“ beschäftigen wir uns auf der Tour mit allen wichtigen Themen rund ums Trekking – inklusive Kochen am Feuer oder mit dem Kocher, Orientierungsübungen, Infos zu Ausrüstung, Wasserversorgung und Verpflegung, Tarpaufbau und Umgang mit Gefahrensituationen und Wetter.

Je nach Wetterlage lernen wir Sternenbilder kennen, probieren Wildkräuter, Beeren und Samen und entdecken die Outdoorküche.

Die Wildniswanderung ist für alle geeignet, die gerne draußen unterwegs sind und Lust auf ein kleines Abenteuer haben. Auch Anfängerinnen und Anfänger sind herzlich willkommen.