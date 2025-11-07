Wildpark für Genießer – Das kulinarische Wolfsgeheul im Rahmen der 9. Bad Mergentheimer Wildwochen.

Wer möchte (zeitweise) eine „Gänsehaut“ bekommen? Erleben Sie Europas größtes Wolfsrudel fast hautnah, direkt und exklusiv!

Dazu treffen wir uns zur Einstimmung mit einer kleinen Vorspeise am Eingang. Unser Tierpflege-Team nimmt Sie mit auf eine Reise über den Gebirgspass – immer mit interessanten Details der angetroffenen Tiere rund um deren Lebensweise und Eigenschaften.

An unserer Waldschänke stärken wir uns dann unter dem Zelt mit feinen Speisen unseres Gastro-Teams, bevor wir uns auf die Etappe zu den Wölfen begeben. Dort provozieren wir ein Wolfsgeheul der Extraklasse und müssen gegen über 30 Wölfe bestehen, um dann dem einzigartigen Sound zu lauschen…

Erfahren Sie viele Informationen zu diesen bemerkenswerten Wesen und stellen Sie gerne Fragen zu Vorkommen, Lebensraum, Nahrung, Lebensweise, Körperbau oder Fortpflanzung…. Wir beantworten Sie gerne und überraschen Sie mit interessanten Details und Geschichten.

Nach ausgiebigem Kennenlernen unseres Rudels begeben wir uns das kurze Stück zur Waldschänke zurück und lassen den Abend bei einer süßen Nachspeise ausklingen, bevor es zurück zum Eingang geht…

Im Preis inbegriffen:

Exklusive Führung mit den Tierpflegern

Menü, nicht vegetarisch / vegetarisch:

– Getränkebegleitung

– Vorspeise: Suppe

– Hauptspeise: Rehrücken mit Spätzle und Rotkraut / Käsespätzle vom Plancha

– Nachspeise: Saisonal