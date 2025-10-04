Wildwochen - Wild auf Regionales

Die 9. Bad Mergentheimer Wildwochen rücken Natur, Wild und Wald ins Zentrum eines herbstlichen Feuerwerks an Veranstaltungen für Groß und Klein.

Zugleich beweisen Gastronomie-Betriebe im ganzen Stadtgebiet, dass Regionales einfach besonders gut schmeckt. Das Wild-Fleisch kommt aus den umliegenden Wäldern und ist damit regional und nachhaltig im besten Sinne.

Zum Rahmenprogramm gehören 18 Veranstaltungen rund um Wald, Wild und Genuss. Für alle Samstage während der Wildwochen ist der beliebte Weinausschank unter dem Motto "Wild auf Wein" auf wechselnden Altstadtplätzen geplant. Noch mehr Natur-Erlebnisse gibt es mit Angeboten wie der "Streuobstwiesenwanderung", "Weinerlebniswanderung" zum Ketterberg oder ein Spaziergang mit den "Geschwistern Mörikes durch Wald und Flur" hoch hinaus zum Trillberg.

Für die Feinschmecker gibt es in diesem Jahr den Kochkurs "Jetzt wirds wild" vom Landwirtschaftsamt, ein "kulinarisches Wolfsgeheul" im Wildpark mit einem wilden 3-Gänge Menü und als krönenden Abschluss der diesjährigen Wildwochen einen "wilden Waldorado-Sonntags-Brunch". Nicht fehlen dürfen auch wieder das "Apfelfest" und die "Verkostung von Wildobstbränden" bei der Brennerei Herz.

Für Kinder ist die Welt des Waldes besonders spannend und faszinierend. Die Stadtbücherei und die Tauberhüpfer der Naturschutzgruppe haben sich wieder tolle Veranstaltungen ausgedacht.