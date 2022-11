Wilhelm Klotzek. Palais-Palais!

Die Arbeiten von Wilhelm Klotzek (*1980, Ost-Berlin) zeugen von alltäglichen kulturellen Phänomenen des (Miss-)Verständnisses oder kommentieren politisch-historische Ereignisse von der Nach-Wende-Zeit bis ins aktuelle Zeitgeschehen. Für seine Arbeiten bedient sich Klotzek einer großen Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen von Skulptur und Installationen bis hin zu filmischen Arbeiten. Als Ausgangspunkt der Ausstellung Palais-Palais! dienen dem Berliner Künstler selbstgefertigte Fotografien aus den 1990ern von der Stadt, die bald Hauptstadt werden sollte. Die intuitive Motivsuche mit dem Blick eines Jugendlichen liest sich heute wie ein fotografisches Archiv einer sich im totalen Aufbruch befindenden und von absoluter Authentizität geprägten Stadt: verputzte, ungestrichene Wände, gealterte Fassaden, heruntergelassene Blechrollläden, Leuchtreklame und Graffitis. Die Elemente Architektur und Sprache beeinflussen Klotzeks Arbeiten und so geht es darin neben der ungeschönten Dokumentation von Geschichte und unserer heutigen (Werte-)Gesellschaft auch immer um die individuelle Wahrnehmung und die eigene Identität.

Wilhelm Klotzek (*1980, Ost-Berlin) lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte Bildende Kunst und Skulptur an der Kunsthochschule Weissensee (2006–2012) und der UDK Berlin (Klasse Lothar Baumgarten, 2009–2012). Klotzek arbeitet in den unterschiedlichsten künstlerischen Medien (v. a. Skulptur, Video, Performance). Seine Werke wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Auswahl: „Chains of Interest“, ifa Gallery Berlin, Berlin, 2022, „Das Erscheinen eines Jeden in der Menge“, Schloss Bellevue, Berlin, 2021, „Katzen und Architektur“, Klosterfelde Edition, Berlin, 2020 (solo), „Das architektonische Trio“, Galerie Tobias Naehring, Berlin, 2020 (solo), „Szene Berlin“, Schloss Derneburg, Hall Art Foundation, Derneburg, 2020, „Der Pudding der Apokalypse“, Galerie Tobias Naehring, Leipzig, 2019, (solo, Kat.), „Haltung und Fall“, Museum Martha Herford, Herford (Kat.) „The Language of Things“, 21er Haus, Wien, 2016 (Kat.), „Wilhelm Klotzek: Durex Duplo Resterampe“, Heidelberger Kunstverein, 2015 (solo).

Die Ausstellung wird großzügig unterstützt von: Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst, Ritter Sport, Wüstenrot-Stiftung, Artregio Sparkassen Stiftung, pbb Stiftung für Kunst und Wissenschaft.