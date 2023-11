"Die Winterreise…" und andere Fluchtgeschichten

Sie fliehen aus den immer gleichen Gründen: Krieg, Verfolgung, Katastrophen…

Sie fliehen zu allen Zeiten: 1945, 1989, 2015, 2022… bis heute. Weltweit sind aktuell 103 Millionen Menschen auf der Flucht.

Was macht es mit einem Menschen, wenn er seine Heimat verlassen muss? Was nimmt man mit? Was lässt man zurück? Ist das Ziel der Flucht Heimat? Oder einfach nur (Über-)Leben?

Der Liederabend stellt sich genau diesen Fragen, indem den Liedern der „Winterreise“ Texte von Geflüchteten zur Seite gestellt werden.

Mitwirkende:

Regina Greis – Gesang

Klaus Hügl – Piano

Undine Beck und Juliane Avcu – Sprecherinnen