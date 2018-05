Wilhelm Tell - Vorbild im Kampf für unsere Freiheit?

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall zeigen in der Spielzeit 2018 mit Schillers Wilhelm Teil ein großes herorisches Freiheitsepos auf der großen Treppe von St. Michael. Im "Theatergespräch" blicken Intendant Christian Doll und Schauspieler auf Stück und Inszienierung - und diskutieren: Was ist der historische Kontext, was sind Handlung und Botschaft im Drama Schillers? Wie wird der "Tell" auf der "Treppe" künstlerisch umgesetzt? Und: Inwieweit kann die Figur Wilhelm Tell als Vorbild im heutigen Kampf um unsere bedrohten Freiheiten verstanden werden? Was können wir von seinem Freiheitskampf lernen - und was besser nicht?

Moderation: Marcel Miara