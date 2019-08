Die Tierpfleger schwingen die Heugabeln, die Gärtner sorgen für farbenreiche Bepflanzung und die Handwerker für fließendes Wasser. Damit ein so großer Zoo und botanischer Garten wie die Wilhelma in Stuttgart reibungslos funktioniert, arbeiten verschiedene Fachbereiche Hand in Hand.

Beim traditionellen Wilhelma-Tag sind die Besucher eingeladen, einen Blick hinter diese traditionsreichen Kulissen zu werfen.

Bei fast 1200 Tierarten und mehr als 8000 Pflanzensorten gibt es im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart logischerweise viele Mäuler zu stopfen und zahlreiche Wurzeln zu gießen. Was genau zum Beruf eines Tierpflegers und Gärtners dazugehört, erfahren die Besucher bei den Auszubildenden der Wilhelma aus erster Hand. Der Blick in die Futterküche offenbart, welche speziellen Menüs jeden Tag für die Wilhelma-Bewohner zubereitet werden. Aufgetischt wird den Tag über außerdem bei vielen Tieren von Piranha bis Elefant, die man zu den Fütterungszeiten in Aktion erleben kann.

Worauf die Tierärzte bei ihren exotischen Patienten achten müssen, erfährt man dagegen in der Krankenstation. Auch Freunde fleischfressender Pflanzen und Sammler von Sukkulenten kommen auf ihre Kosten.

In den Gewächshäusern informieren die Gärtner, wie man fremdländische Blumen und Blüten in den hiesigen Gefilden richtig gedeihen lässt. Wer sich für die technische Seite des Zoologisch-Botanischen Gartens interessiert, kann einen Blick in die Werkstätten werfen und den umfassenden Fuhrpark vom Rasenmäher bis zum Mini-Traktor inspizieren. ame

