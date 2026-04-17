WILHELMINE zählt zu den eindrucksvollsten Stimmen des deutschsprachigen Pop. Aufgewachsen in einem besetzten Haus in Berlin-Kreuzberg, prägt sie eine Offenheit und Ehrlichkeit, die sich in all ihren Songs widerspiegelt. Ihre Musik verbindet organische Pop-Sounds mit emotionaler Tiefe – mal zart, mal kraftvoll, immer authentisch. Themen wie Heilung, Female Rage, Empowerment und Zusammenhalt ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr Schaffen.

Nach ihrem Top-10-Debütalbum "Wind" und dem gefeierten Nachfolger "Meere" stand sie u. a. als Support für Coldplay und Maggie Rogers auf der Bühne und spielte ausverkaufte Headliner-Touren. Mit ihrer nahbaren Art schafft WILHELMINE es, ganze Hallen zum Schweigen oder Mitsingen zu bringen und dabei immer eine tiefe Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen.

Nach einem Jahr Pause meldet sie sich nun mit ihrer aktuellen Single „nächsten Sommer“ zurück – einer der persönlichsten Songs ihrer Karriere. Gewidmet ihrer Mutter, die Anfang des Jahres ihren Kampf gegen den Krebs verlor. Zwischen Schmerz und Hoffnung verbindet der Song Nähe und Trost und lässt Raum für Leichtigkeit trotz Verlust.