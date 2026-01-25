Will Johns & Band

Das jüngste Mitglied der Blues Hall of Fame

Wenn Familie tatsächlich ausschlaggebend ist für die Bestimmung eines Menschen, dann ist die von Will Johns an Eindeutigkeit und Glamour kaum zu überbieten: Mutter Paula Boyd ist die Schwester der mit George Harrison und später mit Eric Clapton verheirateten Pattie Boyd und von Jenny Boyd, einstmals Mrs. Fleetwood. Vater Andy Johns hat als Plattenproduzent u.a. Alben der Stones, von Led Zeppelin und Eric Clapton produziert. Onkel Glyn Johns ist ein legendärer Tontechniker, der maßgeblich den Sound von den Kinks und The Who geprägt und mit wirklich allen großen Band zusammengearbeitet hat, von den Beatles über die Eagles bis zu The Clash. Überhaupt die Onkel – dazu gehören natürlich auch noch George Harrison, Eric Clapton und Mick Fleetwood.

Clapton war Wills Ziehvater, aufgrund desolater Familienverhältnisse verbrachte Will die meiste Zeit bei den Claptons. Eric brachte ihm das Gitarrenspiel bei. Der Rest ist Geschichte.

Will spielt mit Größen wie Jack Bruce, Ronnie Wood, Bill Wyman, Joe Strummer – und natürlich immer wieder mit Old Slowhand. Bisher hat er vier Soloalben veröffentlicht und wurde drei Jahre in Folge von den British Blues Awards als „Best Original Blues Song" nominiert. Das Album „Bluesdaddy" erreichte in den britischen Roots Music Report-Charts im Juli 2021 Platz 1 und war über ein Jahr in den Top 10.

Gekrönt wird Wills Karriere nun durch die im November erfolgte Aufnahme in Blues Hall of Fame.

Bei seinem ersten Gastspiel im Lab stellt Will Johns sein neuestes Album „Yin & Yang" vor.