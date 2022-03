Wille-Kinderzoo

In idyllischer Landschaft an der Romantischen Straße gelegen (Adresse für Navigationsgeräte: Kreuzfeld 21, 91602 Dürrwangen-Haslach) wurde von der Familie Wille ein Kinderzoo geschaffen, in dem man heimischen und exotischen Tieren ganz nah sein kann. Hier freuen sich nicht nur herzallerliebste Mini-Ponys und edle Rassepferde auf Ihren Besuch, sondern auch mächtige Elefanten aus Afrika und Indien. Nicht zu vergessen Zebras, Kängurus, Erdmännchen, Lamas, Alpakas, Ziegen und Esel.

In den Oster, Pfingst- und Sommerferien ist der Zoo täglich von 11 bis 17 Uhr für Sie da. Außerhalb der Ferien hat der Zoo Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Hygiene-Vorschriften!

Weitere Attraktionen, die den Besuch des Wille-Kinderzoos zu einem einmaligen Erlebnis machen, sind ein großer Outdoor-Spielplatz mit Kinder-Eisenbahn, Trampolin, Gokart-Bahn und Tretboot-Pool.