Wille & The Bandits (GB)

In einer Zeit, in der musikalische Gaumen immer eklektischer werden, weil der Zugang zu einer breiteren Palette von Musik durch soziale Plattformen wie YouTube und Spotify erleichtert wird, schaffen sie es die so reizvolle Vielfalt zu erfassen. Die Band übernimmt die musikalische Essenz, Nostalgie und Entdeckung der späten 60er und 70er Jahre und mischt Rock and Roll mit einem moderneren Ansatz, indem sie Elemente der Weltmusik, Tanzmusik und Hip-Hop kombiniert und so etwas wirklich Einzigartiges schafft.

Von Kritikern und Rocklegenden als eine der dynamischsten Bands rund um den Globus gelobt, beschwören Wille und die Banditen Parallelen zu Led Zeppelin, wenn sie von riff-tastischem Rock and Roll zu mehr akustischen Tönen übergehen, die nur wenige Bands beherrschen. Der Einsatz von Saitenarrangements, oszillierenden Delays und hochfliegenden Lap Steel Gitarrensoli verleiht der Band eine emotionale Pink Floyd-Kante, die mit dem Groove und der Gesangsphrasierung des John Butler Trio vermischt ist.

Aus bescheidenen Wurzeln in Cornwall wollte die Band dort bleiben, wo sie sich von den sanften Hügeln und dem blauen Meer inspirieren lässt, anstatt der Musikindustrie in die Stadt zu folgen. Dieser Ansatz hat sich ausgezahlt und sie haben ihre Tourneen quer durch Europa und bis nach Australien und in die USA ausgedehnt, um das Gefühl von Flucht und Anti-Establishment zu vermitteln, einen rebellischen Geist, den Cornwall seit Jahrhunderten kennt.

"Wille ist ein großartiger Slide-Spieler, ich liebe es, was diese Jungs machen." - Joe Bonamassa

"Eine der besten Live-Acts des Landes." - Daily Telegraph

"Sozialbewusste Texte und Planet-Hopping-Instrumente sorgen für den erfrischendsten Sound seit langem." - Classic Rock Magazin

"Eine der Top Ten Live-Bands beim diesjährigen Glastonbury Festival." - BBC Radio 1