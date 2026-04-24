Wenn der erste Ton erklingt und die markante Stimme durch die Nacht hallt, dann beginnt etwas Besonderes:

WILLENLOS SEXY entfesselt die Energie der Hits von Marius Müller-Westernhagen und verwandelt jeden Veranstaltungsort in einen Ort voller Emotionen. Mit einer kraftvollen neunköpfigen Besetzung bringt die Band die zeitlosen Songs authentisch auf die Bühne.

Auf der Bühne steht eine eingespielte Formation von neun Musikern, die ihr Handwerk verstehen. Jeder Ton sitzt, das Zusammenspiel ist perfekt aufeinander abgestimmt. Mit einem Frontmann, der Westernhagens Sound und Spirit gekonnt transportiert, einer Band, die jeden Song mit Präzision und Gefühl spielt, und Solisten an Sax, Trompete und Posaune, die die Hits auf ein neues Level heben.

Der Deutsche Rock & Pop-Preis 2021 in der Kategorie "Beste Cover/Revivalband" bestätigt: Hier wird Musik mit Hingabe gelebt und gespielt.