Willi live: Und wovon träumst du? - Die Show über Träume, Mut und das Leben

Wir träumen davon Influencerin oder Fußballstar zu sein, von großen Reisen und viel Geld, von Glück und Frieden und manchmal einfach nur von einem Dach überm Kopf und einer täglichen Mahlzeit.

Willi Weitzel – bekannt aus „Willi wills wissen“ – hat viele Menschen nach ihren Träumen gefragt. Rausgekommen sind noch mehr Fragen: Wovon träume ich? Was hält mich davon ab, mir meine Träume zu erfüllen? Träumen Kinder größer als Erwachsene? Warum werden mir meine Träume ausgeredet? Können wir das Träumen (v)erlernen? Willi erzählt – begleitet von starken Fotos auf großer Leinwand – eindrucksvoll von seinen Begegnungen mit Menschen auf der ganzen Welt und davon, wie er sich seine eigenen Kindheitsträume erfüllt.