Nicht nur das Fernsehstudio, auch die großen Bühnen sind Willis Zuhause. Vorausgesetzt, er ist nicht gerade auf wilden Wegen unterwegs.Denn wo andere sagen „man müsste mal“ legt Willi einfach los: Willi fährt per Anhalter ins Paradies, lässt sich zwei Tage lang schwimmend in einem Fluss treiben, übernachtet ohne Zelt und Handy im Wald, durchschwimmt einen großen See, versucht sich als Wildschwein-Fotograf, schlägt sich als mittelloser Vagabund durch in Richtung Heimat und wandert barfuß. Jedes Mal wieder kehrt Willi von seinen kurzen Ausbrüchen aus dem Alltag geerdet und als neuer Mensch zurück. Mitreißend berichtet er in seiner Multivisionsshow „Willi Weitzel – Willis neue wilde Wege“ von seinen Erfahrungen und Erlebnissen – mit eindrucksvollen Bildern auf großer Leinwand. Ein Erlebnis für Abenteurer jeden Alters!

Willi Weitzel, der berühmte Marburger „Fernseh-Held der Kinder und wißbegieriger Menschen“, ist Reporter, Moderator, Welterforscher und mehr: Fragen stellen, Abenteuer über- und erleben, Filme drehen, Bühnen besteigen, Kinderaugen zum Leuchten bringen, innere Kinder bei Erwachsenen wachkitzeln, Geschichten schreiben und immer wieder Neues probieren, das alles macht Willi mit großer Leidenschaft.

Eine Kooperation

mit Expedition Erde