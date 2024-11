William Shakespeare: A Midsummer Night's Dream

William Shakespeares Sommernachtstraum ist eine der bekanntesten Komödien des Englischen Dichters. Das Märchen erzählt von Erwartungen und Träumen und der magisch-chaotischen Welt dazwischen. Zu Mitternacht im Wald außerhalb Athens öffnet sich das Reich der Feen, dort wo Eifersucht herrscht, Liebe auf die Suche geht und eine kleine Blume fröhlich Verwirrung stiftet. Die, die es wagen, aus der Stadt in den Wald zu flüchten, sind dem Streit der Feen-Königinnen Titania und Oberon ausgeliefert und deren Sehnsucht nach einem Kind. Zielgerichtet und doch desorientiert machen sich die Menschen gefasst auf neue Erscheinungen und unerwartete Verehrer.

Uraufgeführt um 1595 in London, ist A Midsummer Night’s Dream weiterhin regelmäßig auf den Londoner Bühnen zu sehen. Im Rahmen der jährlichen Wintertour der European Theatre Group aus der University of Cambridge kommt die turbulente Komödie in diesem Winter auch nach Stuttgart. Die Truppe wurde 1957 von Studenten der Universität gegründet, inklusive Schauspiellegenden wie Trevor Nunn und Derek Jacobi. Auch in diesem Jahr ist ETG wieder auf Tour und zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren wieder in Stuttgart.

Schauspiel in englischer Sprache

Es spielen die Studierenden der University of Cambridge.

Regie: Pauline Eller

Bühne & Kostüm: Emma Chandler und Sophie Campbell

Licht und Technik: Angus Cha und Chris Wordsworth

Tour und Produktion: Gemma Stapleton und Katie Stapleton

Dramaturgie: Lily Ellis