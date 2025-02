Willibarts Wald: Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren

Willibart ist ein Holzfäller. Jeden Morgen steht er auf und fällt einen Baum nach dem anderen. Eines Abends steht ein wütender Vogel vor seiner Tür und beschwert sich lautstark. Willibart hat auch den Baum gefällt, in den der Vogel gerade ein Nest gebaut hatte. Wo soll er nun hin? Kurzerhand bietet ihm Willibart Unterschlupf in seinem Rauschebart an. Doch weil Willibart immer mehr Bäume fällt, kündigen sich schon bald weitere Waldbewohner als Gäste an… Die Geschichte nach dem Bilderbuch von Duncan Beedie bringt schon den Kleinsten das wichtige Thema Nachhaltigkeit näher. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.