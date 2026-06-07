Willkommen beim 38. Dittwarer Dorffest

Erleben Sie ein Wochenende voller Tradition, Unterhaltung und Gemeinschaft auf dem charmanten Dittwarer Dorfplatz.

Die Dittwarer Vereine laden herzlich zum 38. Dittwarer Dorffest am 18. und 19. Juli 2026 mit einem vielseitigen Programm ein.

Der Samstag, 18. Juli beginnt um 18 Uhr mit dem feierlichen Einzug der Vereine und dem offiziellen Bieranstich durch die Bürgermeisterin, den Ortsvorsteher und die Vorsitzenden der örtlichen Vereine. Für ausgelassene Stimmung sorgt die Live-Band „The Unknown Heroes“.

Auch am Sonntag, 19. Juli, ist neben einem Festgottesdienst unter freiem Himmel, musikalischer Unterhaltung der Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar sowie den Heckfelder Musikanten, kulinarische Köstlichkeiten und einladendem Ambiente, ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt geboten.

Wir würden uns freuen, Sie in Dittwar begrüßen zu dürfen. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einige Stunden im pochenden Herzen Dittwars!

Programm:

Samstag, 18. Juli 2026

ab 17.00 Uhr Festbetrieb

ab 18.00 Uhr Einzug der Vereine, anschließend Bieranstich mit der Bürgermeisterin, dem Ortsvorsteher und den Vorsitzenden der örtlichen Vereine

um 19.00 Uhr Tanzauftritt der Bischemer Kröten

ab 19.30 Uhr Stimmung und Unterhaltung mit der Live-Band „The Unknown Heroes“

Sonntag, 19. Juli 2026

um 10.30 Uhr Festgottesdienst auf dem Dorfplatz anschließend Festbetrieb und Unterhaltung mit der Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar

um 14.00 Uhr Tanzauftritt der Bischemer Kröten

ab 17.00 Uhr Unterhaltungsmusik mit den Heckfelder Musikanten

Kinderprogramm im Pfarrgarten/Laurentiusstraße: Hüpfburg, Fahrzeugparcours; 14 bis 16 Uhr Kindertattoos, Feuerwehr-Spielstationen