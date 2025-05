Willkommen, Bienvenue, Welcome - Musicalzauber in Weikersheim

Es ist die nahezu magische Verbindung von begeisterndem Theater, eingängigen Melodien und packenden Geschichten, die Musicalinszenierungen so beliebt machen.

Heute bieten wir Ihnen einen Streifzug durch die klassische Welt des Musicals. Die Ursprünge liegen im Tanztheater um die Jahrhundertwende, in der Oper und Operette, in den Einflüssen aus Jazz, Pantomime und dem burlesken Varieté. Doch auch Sozialkritik und aktuelle Themen haben Platz in diesem Genre. Spazieren Sie herein in unseren Musicalabend auf Schloss Weikersheim – mit großen Liebesgeschichten, dramatischen Wendungen und jeder Menge Happy Ends.

17 Uhr Einlass

18 Uhr Konzerte zur Auswahl

19 Uhr Kulturelle Begegnungen und kulinarisches Angebot

21.15 Uhr Festkonzert mit Feuerwerk im Schlosspark

Die Durchführung des Feuerwerks ist von den passenden Wetterbedingungen abhängig.

Konzert #15

Kulinarisches Angebot

Nur gegen Vorbestellung:

Raffinierte MUSIKFEST-PICKNICKTASCHE für 2 Personen: 30,- €

Sommerliches 3-Gänge-Menü in der Orangerie links, zubereitet von Szene-Koch Toni Tänzer

Mit Fleisch:

Graved Lachs auf dreierlei Linsensalat, Kräutersalat und Pfefferbaguette

Rosa gegrilltes Roastbeef vom Rind auf sommerlichenm Röstgemüse, Rosmarinkartoffeln und Thymianjus

Schokoladen-Himbeerschnitte auf Mangocoulis

Vegetarisch:

Gemüseterrine mit sommerlichem Pflücksalat und Pfefferbaguette

Waldpilzrisotto von der sardischen Pasta mit Kräuteröl und Parmesan

Schokoladen-Himbeerschnitte auf Mangocoulis

Im Freiverkauf bieten diverse Foodtrucks u.a. Gegrilltes, Asiatisches, Cocktails und andere Leckereien.