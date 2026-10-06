Willkommen im Märchenland

Märchenerzählen in zauberhaftem Ambiente beim Basar der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall.
Einlass zu jeder vollen halben Stunde.
Info
Kulturscheune der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Teurerweg 2, 74523 Schwäbisch Hall
Kinder & Familie
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Kulturscheune der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Teurerweg 2, 74523 Schwäbisch Hall
Märchenerzählen in zauberhaftem Ambiente beim Basar der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall.
Einlass zu jeder vollen halben Stunde.
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