Willkommen in der Monster-Villa. Escape-Room in der Stadtbücherei

Im Rahmen des Feuchtwanger Sommerferien-Programms verwandelt sich die Stadtbücherei in einen Escape Room.

Willkommen in der Villa Greywood …

Vor langer Zeit war sie ein wunderschöner Ort: groß, hell und voller Lachen und Freude.

Doch seit vielen Jahren wohnt niemand mehr dort. Man sagt, dass in jeder Halloween-Nacht Schatten hinter den Fenstern tanzen und seltsame Geräusche durch die Flure hallen ...

Traut ihr euch, die Villa Greywood zu betreten und die Herausforderungen zu meistern, um den Weg wieder herauszufinden?

Anmeldungen bitte persönlich, telefonisch unter 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.

Der Eintritt ist frei.