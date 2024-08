Willkommen! Welcome! Konzert des Landes-Jugend-Blockflötenorchesters

“Willkommen! Welcome!” Zu einem Konzert unter diesem Titel lädt das Landes-Jugend-Blockflötenorchester Baden-Württemberg buchstäblich herzlich ein.

Es findet am Sonntag, 22.09.2024 als Matinée um 11:00 Uhr in der Aula im Quenstedt-Gymnasium Mössingen statt.

Auf dem Programm Werke aus vier Jahrhunderten, zum Teil für Blockflötenorchester arrangiert, zum Teil auch extra für diese besondere Besetzung komponiert, wie etwa “Manchester Welcome” von Colin Touchin. Auch auf Klassiker wie den Einzug der Königin von Saba (G.F. Händel) oder den Pink Panther (H. Mancini) kann das Publikum sich freuen.

Das Orchester ist eines der Landes-Jugend-Ensembles des Landesmusikrats Baden-Württemberg, in denen besonders begabte und engagierte Jugendliche versammelt sind. Die rund 40 Jugendlichen des Landes-Jugend-Blockflötenorchesters sind fortgeschrittene Blockflötenschüler:innen, die ihr Können jährlich nach einer Probenphase im Sommer an unterschiedlichen Orten in Baden-Württemberg präsentieren. In diesem Jahr sind sie in Karlsruhe und Mössingen zu Gast, wo auch ihre im letzten Jahr verabschiedete langjährige Dirigentin Christina Rettich unterrichtet. Die Leitung des Konzerts am 22.9.2024 haben Bettina Haugg-Scheu und Daniela Schüler inne.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Weitere Infos zum Orchester sowie zu den Teilnahmebedingungen sind unter www.ljbfo-bw.de zu finden.