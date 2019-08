Willkommen zu Neues von Matze VOL. 1

Matze Bauer wartet am 05.10.19 im Knurps wieder mit neuen Sichtweisen und Denkweisen auf.

Akribisch arbeitet Matze die elementaren Unterschiede zwischen Frauen- und Männerbüros auf. Er analysiert das Agieren der Helikopter Eltern Generation.

Er bringt Sie zurück in eine Zeit, in der sich die Bürgermeister nicht täglich einen Facebook Ausdruck machen ließen. Eine Zeit, in der wir selbstbewusst falsche Songtexte mitgesungen haben, weil man diese nicht im Internet herunterladen konnte.

Eine Zeit vor Influenzern und Stehpaddeln.

Eine Zeit, in der man wild war und sich noch keine Gewissenbisse ergeben haben bei der Frage, ob man einen Toom Einkaufswagen Chip in einen Obi Wagen stecken kann.

Freuen Sie sich auf dies und vieles mehr bei Neues vom Matze VOL1