Willkommen zur Villa Fane! - Bienvenidos a Villa Fane

Puppentheater Cascanueces

Mit dem Geruch nach Pampa, nach Tango und nach Mate. So ist Villafañe. Ein Kaff irgendwo auf der Landkarte, wo die Magie angekommen ist um zu bleiben. Villa Fañe ist dieser Ort, den ich liebe. Mit seinen tragikomischen Gespenstern, dem mutigen Bäcker, dem richtig gaunerischen Gauner, seinem verhexten Schloss und, warum nicht, dem kleinen Johannes und der kleinen Maria, die gemeinsam auf ihre ewige Liebe achten und pflegen, damit die Bewohner des Kaffs weiterhin erleuchtet bleiben.Javier Villafañe (1909 – 1996).Schriftsteller, Poet, Erzähler, Essayist, Denker und Globetrotter. Angesehen als Vorläufer des argentinischen Puppentheaters, hinterließ er ein fruchtbares Werk, das in verschiedene Sprachen übersetzt wurde und in fast allen iberoamerikanischen Ländern darstellbar ist. Seine Texte wurden in vielen verschiedenen Orten der Welt anerkannt und preisgekrönt, denn sie sprechen sowohl Kinder als auch Erwachsene an.„...man weiß nie ob Javier eine Erfindung des Volkes ist, eine Erfindung seines Puppentheaters oder eine Erfindung von Javier. Das Geheimnis bleibt den Alquimisten, den Vagabunden, den Kindern und den Poeten.“ (Ariel Bufano)In Villa Fañe geschieht Außerordentliches!Ich lade Dich dazu ein, es zu sehen!nach Javier Villafañe, Erzählungen / CuentosFür Kinder ab 3 Jahren. Spieldauer 55 Minuten