Willman - Tour 2025

„Die Welt gehört uns“ - TOUR 2025 – Willman

Geschlechterrollen? Nö! Lückenloser Lebenslauf? Nö! Perfekte Morgenroutine? Nö!

Willman sagt viel lieber “Ja” zu sich selbst, auch auf die Gefahr hin, dabei uncool zu sein. Wer sich dem Duo auf dem Weg zur kompromisslosen Selbstakzeptanz in den Weg stellt, bekommt ein rotziges “Du kannst mich mal” entgegen geschmettert.

2024 war ein krasses Jahr der Meilensteine: erste und erfolgreiche Headliner-Tour, unzählige Shows, Support für Kafvka und Damona und die Aufnahme in den neusten Jahrgang des PopCamps, dem Förderprogramm des Deutschen Musikrates für Newcomer*innen!

Und 2025? Gibt’s noch facettenreichere Musik, noch mehr Live-Energie, mehr von dem, was zählt. Mit einer neuen EP zeigen Jo und Felix noch mehr von sich – ehrlicher, roher und authentischer als je zuvor. Die Songs gehen tiefer, machen Mut und lassen gleichzeitig Platz für Zweifel, fürs Fühlen, dem nötigen Hüftschwung zwischen durch und allem, was dazugehört.

Nach der ersten und erfolgreichen Headliner-Tour 2024 werden Willman im Herbst 2025 genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben – und alles, was sie aufgebaut haben, auf ein größeres Level bringen: Noch mehr Shows, noch mehr Mitsingen, noch mehr Schreien, noch mehr Umarmungen im Pop-Moshpit. Was will man mehr?