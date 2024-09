WILLMAN kommen für ihre EP Release Tour zurück in die Maschinenfabrik!

Nachdem Jo und Felix unseren Club am feministischen Kampftag bereits zum springen, tanzen und mitsingen brachten, bringt das Popduo bald wieder mit “Rapgeknutschtem Empowerpop” nicht nur Köpfe, sondern vor allem auch die Beine in Bewegung. Mit einer Mischung aus feinjustierten Melodieführungen, Rap-Parts und elektronischen Beatelementen verpackt die Freiburger Band komplexe Themen in lockere und tanzbare Sounds. Als auch gesellschafts-politische Band schaffen WILLMAN neue Normalitäten, statt bestehende Ungerechtigkeiten zu ignorieren. Mit Leichtigkeit statt Missmut räumen sie veraltete Denkmuster aus dem Weg und zeigen Alternativen auf. Und das funktioniert eben am besten, wenn man dabei tanzt.

Die Songs von WILLMAN nehmen ihre Zuhörer*innen in den Arm, nur um sie kurz danach wieder wachzurütteln. In einer Sekunde noch leicht tanzbar, in der nächsten Sekunde dringlich und herausfordernd - so, wie das Leben selbst. Das alles verpacken WILLMAN in eine erfrischende Ästhetik und Soundwelt, die zum Feiern und Mitsingen anregt. WILLMAN bedeutet, Menschen in ihrer Individualität zu zelebrieren, ihre Unterschiede anzuerkennen sowie für Gerechtigkeit einzustehen – und das WILLMAN einfach.

Support kommt von Sex im Dunkeln - die lokale, 4-köpfige Newcomer-Band bringt euch Neue Deutsche Welle und Progressive Post-Punk mit verzerrten Gitarren, halligen Vocals atmosphärischer Geige und düsterem Bass.