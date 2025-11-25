WILLY MASON (USA)

Willy Mason kehrt 2025 auf Tournee nach Europa zurück. Seit 2020 tourt Willy Mason mit zunehmender Regelmäßigkeit und verfeinert dabei stetig seinen Live-Sound und sein Spiel. Zu seiner Band gehören Charlotte Anne Dole am Schlagzeug (Cymbals Eat Guitars, Hammydown, Cult Objects, Empty Country) und Farley Glavin am Bass (The Lemonheads, Killer Motorcycle). Das Trio verfügt über einen dichten und dynamischen Sound, der es ihnen ermöglicht, sich mühelos zwischen allen Phasen von Willys Katalog zu bewegen, und das mit großer Energie und Sorgfalt. Willy hat ständig neue Songs in seine Shows eingebaut. Derzeit arbeitet er im Studio an neuen Aufnahmen für ein Album.

„Ich möchte den Menschen Orte bieten, an denen sie sich frei und in Sicherheit bewegen können. Sie sollen sich miteinander verbunden fühlen und die Kraft erfahren, die darin liegt. Die Performance ermöglicht es mir, diese Orte zu schaffen und zu bewohnen.“ Willy Mason