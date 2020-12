Willy Nachdenklich - "Schatz your Maus"

Mit seiner Facebookseite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ hat Willy Nachdenklich innerhalb kürzester Zeit eine große Fangemeinde um sich geschart und medial immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Mittlerweile hat der linguistische Influencer zwei Bücher veröffentlicht und bei seiner erfolgreichen Lesetour ein neues Publikum für sich erobert. Mit seinem DebÜt „Schatz your Maus“ beweist Willy Nachdenklich jetzt sein Talent als Stand-up-Comedian. Seine Witze kommen nicht mit dem Dampfhammer daher, sondern fordern das Publikum und regen zum Nachdenken an. Nicht umsonst bezeichnet sich Willy Nachdenklich gern als selbsternannter Bürgermeister von Absurdistan und grenzt sich in seinem Programm klar vom Mainstream-Comedy ab. Getragen wird die Show von „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“-Elementen, witzigen Rap-Einlagen und einer Neuinterpretation des Kasperl-Theaters, wie sie sicher noch nirgends zu sehen war.