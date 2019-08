Ein Kabarett vom Macher der Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder"

Willy Nachdenklich ist der Macher der Facebook Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ mit über 360.000 Follower. Damit hat er als Internet-Star Kultstatus erreicht. Er hat die Vongprache populär und quasi salonfähig gemacht. Live auf Bühne geht er einen Schritt weiter – vom erfolgreichen Internetstar zum kabarettistischen Schriftsteller. In Form von extrem witzigen und fantasiereichen Kurzgeschichten lässt sich Willy Nachdenklich über die Banalitäten des Alltags aus – ganz in der Manier von „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ und natürlich in der schnoddrigen Jugend- bzw. Vong-Sprache, für die ihn seine Fans so lieben! Willy liest dabei nicht nur vor – er improvisiert und interagiert mit seinem Publikum und garantiert damit einen köstlich amüsanten Leseabend.