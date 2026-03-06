Willys Sundowner

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Privatkellerei Rolf Willy Nordheim Schafhohle 26, 74226 Nordheim

Wir laden euch herzlich zu Willys Sundowner mitten im Weingut ein!

Euch erwartet eine entspannte Atmosphäre im gemütlichen Innenhof – begleitet von lässigen Sundowner-Sounds, köstlichem Essen und natürlich unseren Weinen. Aus einem ausgewählten Weinsortiment könnt ihr euch glas- oder flaschenweise euren Lieblingswein auswählen und genießen.

Zusätzlich öffnen wir unsere Kellertüren für alle Interessierten:

Die Führungen finden um 18:00 Uhr und 19:30 Uhr statt, ganz unkompliziert und ohne Anmeldung. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und lasst uns gemeinsam den Sommer bei einem Glas Wein feiern!

Info

Privatkellerei Rolf Willy Nordheim Schafhohle 26, 74226 Nordheim
Freizeit & Erholung
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