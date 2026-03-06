Wir laden euch herzlich zu Willys Sundowner mitten im Weingut ein!

Euch erwartet eine entspannte Atmosphäre im gemütlichen Innenhof – begleitet von lässigen Sundowner-Sounds, köstlichem Essen und natürlich unseren Weinen. Aus einem ausgewählten Weinsortiment könnt ihr euch glas- oder flaschenweise euren Lieblingswein auswählen und genießen.

Zusätzlich öffnen wir unsere Kellertüren für alle Interessierten:

Die Führungen finden um 18:00 Uhr und 19:30 Uhr statt, ganz unkompliziert und ohne Anmeldung. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und lasst uns gemeinsam den Sommer bei einem Glas Wein feiern!