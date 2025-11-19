Win(t)zerglühen

Begrüßt wird das neue Jahr 2026 mit einer Tasse Winzerglühwein oder für die Harten unter uns mit einer Tasse Feuerzangenbowle (mit Rum).

Dazu wird außerdem geboten:

Rote Wurst der Metzgerei Ermer

Flammkuchen aus der eigenen Herstellung von Ulf Barth, Marxzell

(klassisch oder vegan)

Gulaschsuppe des Partyservice Schaaf

Dampfnudeln von Heike Schramm

Für die Kinder gibt es Stockbrot und für ALLE eine gemütliche winterliche Atmosphäre inmitten der Weinberge.