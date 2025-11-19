Win(t)zerglühen

Begrüßt wird das neue Jahr 2026 mit einer Tasse Winzerglühwein oder für die Harten unter uns mit einer Tasse Feuerzangenbowle (mit Rum).
Dazu wird außerdem geboten:
- Rote Wurst der Metzgerei Ermer
- Flammkuchen aus der eigenen Herstellung von Ulf Barth, Marxzell
(klassisch oder vegan)
- Gulaschsuppe des Partyservice Schaaf
- Dampfnudeln von Heike Schramm
Für die Kinder gibt es Stockbrot und für ALLE eine gemütliche winterliche Atmosphäre inmitten der Weinberge.
Info
Weingut Schaaf Rotenberg 9, 74348 Lauffen am Neckar
Essen & Trinken