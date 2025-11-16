Win-win-Konzert: Singen verbindet, zuhören auch!

KL.A.S.S.E. a cappella singt schön. Der kleine a cappella-Chor feiert seit 1993 Harmonie und Gefühl: mit ganzem Herzen, eher laut als leise, mal schnell, mal langsam.

Immer mit dem einzigartigen Charme der 11 Sängerinnen und Sänger. Das ist überraschend unterhaltsam, das ist klasse, das ist einzigartig! KL.A.S.S.E. a cappella präsentieren Hits und Evergreens von Beyoncé, Sam Smith, Coldplay, Ed Sheeran, Tanita Tikaram, Joe Jackson, Bette Midler und anderen.

Die Karlas sind lautstark, rhythmisch, leidenschaftlich, bunt. Seit 2014 findet sich die Gruppe von Frauen unter der Leitung von Marie Fofana zusammen, um von innerer Freiheit, geheimen Leidenschaften, dem Mut zur Wahrheit und manchmal auch von alltäglichen Themen wie dem Wetter oder zu großen Füßen zu singen. Die Karlas bringen Pop-Songs mit Elementen aus Soul und Weltmusik – begleitet von Pianist Paul Taube – mit rhythmischem Feingefühl zum Klingen.