Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz. Bereits hunderttausende Fans konnte er auf seinen Tourneen begeistern und die Nachfrage reißt nicht ab! Seine „Sommertour 2024“ führt Wincent Weiss nun auch in das Residenzschloss von Bad Mergentheim.

Wincent Weiss ist innerhalb weniger Jahre von einem - damals Anfang 20-jährigen, jungen Mann voller Träume - zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen. Sein aktuelles Album „Irgendwo Angekommen“ ist das Resultat einer langen Reise zu sich selbst. In den letzten acht Jahren ist der Sänger durch die unterschiedlichsten Phasen gegangen – hörbar an seiner musikalischen Entwicklung, zählbar an den über eine Millionen Streams auf Spotify sowie an zigtausenden Followern in den sozialen Medien.

Ob als Mitglied der Jury in „The Voice Kids“ oder als Co-Moderator beim Eurovision Songcontest, wo der sympathische Schleswig-Holsteiner in Erscheinung tritt, avanciert er zum unangefochtenen Publikumsliebling.

Live zieht der Vollblutmusiker das Publikum innerhalb von wenigen Minuten in seinen Bann und erzeugt – immer nah am Publikum – eine ganz besondere, intensive Atmosphäre! Von dieser können sich seine Fans im Juli 2024 im malerischen Schlosshof des Bad Mergentheimer Residenzschlosses überzeugen.

Freuen dürfen sich die Besucher auf eine bunte Mischung aus Songs seiner vier Studioalben, unter anderem seine millionenfach gehörten und vor allem geliebten Hits wie „Feuerwerk“, „An Wunder“ und „Musik sein“.

Tickets sind auf ticket.eventstifter.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.