Wincent Weiss

Der deutsche Singer-Songwriter Wincent Weiß tritt auf der Sparkassenbühne im BUGA-Gelände auf. Im Rahmen seiner neuen Tour „Irgendwie anders“. Präsentiert wird das Konzert von AUDI, Offizieller Partner der Bundesgartenschau Heilbronn 2019. Wincent Weiß – aktuell angesagt wie kein anderer. Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz, millionenfach gehört, gestreamt, geklickt, geteilt, geliebt. Im Radio, im Fernsehen, auf Streaming Plattformen auf you tube oder in den sozialen Netzwerken. Vor allem aber live auf seinen Konzerten mit eigener Band vor mehreren hundertausend Menschen allein im vergangenen Jahr und in diesem Sommer auf der BUGA in Heilbronn.