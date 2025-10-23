Tourslayer Europe 2025

Gäste: Orden Ogan, Angus McSix

Am 23. Oktober 2025 zieht ein epischer Sturm aus Power Metal und Fantasie durch das LKA Longhorn, wenn die italienischen Zwergenmetaller WIND ROSE die Bühne betreten. Unterstützt werden sie von den Special Guests Orden Ogan und Angus McSix.

Mit ihrem neuen Album „Trollslayer“ (VÖ: 4. Oktober 2024) setzen WIND ROSE ihre musikalische Reise durch die fantastischen Welten J.R.R. Tolkiens fort. Seit ihrer Gründung 2009 in Pisa hat sich die Band mit ihrem einzigartigen Stil – einer Mischung aus Power Metal, Folk-Elementen und epischen Hymnen – eine treue Fangemeinde aufgebaut. Besonders mit ihrem viralen Hit „Diggy Diggy Hole“, der über 50 Millionen Streams erreichte, schrieben sie Metal-Geschichte. Auf ihrer größten Europa-Tour aller Zeiten präsentieren sie Hymnen wie „The Great Feast Underground“, das vom Shooter-Game Deep Rock Galactic inspirierte „Rock and Stone“ und emotionale Tracks wie „No More Sorrow“. Ihre Liveshows sind ein energiegeladenes Zwergenfest, bei dem sich Partystimmung und tiefgründige Momente abwechseln. Mit einer millionenstarken Hörerschaft auf Spotify und unzähligen viralen Hits auf TikTok haben WIND ROSE ihren Status als eine der aufregendsten Bands des modernen Power Metals gefestigt. Freut euch auf bombastische Melodien, kraftvolle Growls und eine Show, die den epischen Geist der Zwerge auf die Bühne bringt. Macht euch bereit für ein unvergleichliches Metal-Abenteuer – die Zwerge rufen!