taKiDA - Smoke & Mirrors Tour

taKiDA sind ganz klar auf dem aufsteigenden Ast:

Am 6. April präsentieren die schwedischen Multi-Platin-Rocker in der Filharmonie in Filderstadt ihr neues Album "The Agony Flame".

Karten online kaufen

Sie führen die Radio-Airplay-Charts an, treten vor Zehntausenden von Fans auf und bringen ihren unverwechselbaren Sound unter die Leute – taKiDA sind ganz oben auf dem Treppchen. Jetzt kündigt die Multi-Platin-Band aus Schweden ihr Napalm Records-Debüt "The Agony Flame" an, das am 9. Februar erscheinen soll. Zusammen mit der Albumankündigung erschien am 14. November die erste Single und der zukünftige Radiohit „Third Strike“.

„The Agony Flame“ ist der Nachfolger von taKiDAs atemberaubendem Album „Falling From Fame“ aus dem Jahr 2021, mit dem sich die Schweden eine solide internationale Fanbase erspielt haben. Das neue Album verkörpert den unverkennbaren, unverwechselbaren taKiDA-Sound, der mit ansteckenden, großen Refrains aufwartet. Über die erste Single-Auskopplung sagt die Band: "Third Strike handelt von Selbstsabotage. Die Hauptfigur kann noch so sehr versuchen, die Person zu sein, die sie sein möchte, Gutes zu tun, erfolgreich zu sein, sie wird immer den Kampf mit den Stimmen in ihrem Kopf verlieren."