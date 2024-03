Um ihre Begeisterung für Kammermusik und die Freude am gemeinsamen Musizieren in der intimen Besetzung des Blechbläserquintetts teilen zu können, haben fünf Musiker des Bundesjugendorchesters 2007 das Salaputia Brass Quintett gegründet. Früh erspielte sich das Ensemble Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben und begeisterte bei zahlreichen Konzerten in ganz Deutschland, u. a. beim Schleswig-Holstein und Rheingau Musik Festival oder bei den Aschaffenburger Bachtagen, aber auch in Frankreich, China, Mexiko und den USA. Außer in der Quintett-Formation spielen die Musiker in verschiedenen Spitzenorchestern wie dem Konzerthausorchester Berlin, der Deutschen Oper Berlin, dem Orchester der Bayreuther Festspiele oder dem Balthasar-Neumann-Ensemble.

Auf ihrem aktuellen Album „Hungarian Pictures“ zeigt das Salaputia Brass Quintett virtuos, präzise und überaus musizierfreudig, welche Vielfalt in der kleinen Besetzung aus zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba steckt. Für die fünf Bläser nimmt Ungarn – besonders seit dem 20. Jahrhundert – eine führende Rolle im Ranking der Musiknationen ein: Das Land etablierte sich nicht nur als Goldschmiede der Instrumentalisten, es entstanden hier auch zahlreiche zeitgenössische Kompositionen für die noch recht junge Gattung der Blechbläserkammermusik, deren technische Feuerwerke das farbenfrohe Potenzial der Brassinstrumente besonders deutlich hervortreten lassen. Außerdem erweist das Ensemble Werken des Komponisten Béla Bartók in eigener Bearbeitung seine Ehre.