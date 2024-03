„Ich will fliegen“, sagt der Maulwurf, der so klein ist, wie ein Eichenblatt... Aber...?! – Maulwürfe leben unter der Erde! Stimmt. Und wie alle Welt weiß: Maulwürfe fliegen nicht! Das ist es auch, was die Mutter sagt. Aber... – Die Sehnsucht des kleinen Maulwurfes ist so groß, dass er beschließt, ein „Erdvogel“ zu werden. Ob das gelingt, erzählt die poetische und zugleich witzige Geschichte „Der kleine Erdvogel“ nach Oliver Scherz und Eva Muggenthaler über Sehnsucht, Träume, eigene Ziele und die Kraft der Phantasie. Auf der Bühne hauchen pohyb`s und konsorten diesem feinen Mutmacher buntes Leben ein: In ihrer typischen Melange aus Mimik, Gestik und körperbetontem Spiel mit Slapstick und clownesken Elementen nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise, die voller Stolperer, Stürze und Höhenflüge steckt.

Dauer ca. 50 Minuten