Ein Schaf fürs Leben

In einer kalten Winternacht stapfte der hungrige Wolf durch den Schnee. Ein eisiger Wind pfiff ihm um die Ohren. „Hunger, Hunger, Hunger!“ murmelte er im Takt seiner Schritte. Da sah er einen einsamen Bauernhof. Daneben ein Stall. Darin ein einziges Schaf. Ahnungslos. Jung. Saftig. Und sehr sehr nett... Wolf lädt Schaf zu einer Schlittenfahrt ein. Mit einem einzigen Ziel: Es mit Haut und Haar zu fressen! Doch der Ausflug gerät zu einer lustigen und spannenden Reise durch die Nacht. Und nimmt schließlich eine überraschende Wendung …

Können Schaf und Wolf sich gut verstehen? Dem Stück über Freundschaft und Vertrauen nach dem Kinderbuch von Maritgen Matter haucht Friederike Krahl unwiderstehlich Leben ein. Die Puppenspielerin, Regisseurin und Autorin hat an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert und war dort, an der HdK Stuttgart und der HdK Zürich viele Jahre in der Lehre tätig.