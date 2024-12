Winderzauber auf dem Wildobstlehrpfad

Winterzauber auf dem Wildobstlehrpfad

Der Obst- und Gartenbauverein Ditzingen e.V. lädt herzlich ein, zum Winterzauber 2025 – einem stimmungsvollen Treffen inmitten der Natur.

Lassen Sie sich am 04. Januar 2025 auf dem Wildobstlehrpfad in der Calwer Straße in Ditzingen vom Winter verzaubern und genießen Sie ein geselliges Miteinander mit wärmenden Getränken und leckeren Speisen.

Sofern das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht, findet am 04.01.2025 unser Winterzauber statt.

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 19:00 Uhr

Ort: Wildobstlehrpfad an der Calwer Straße

Parken: LOBA-Parkplatz an der Calwer Straße, ehemals „Rosenwilli“.

Aktuelle Informationen finden Sie auf Instagram, Facebook, im WhatsApp-Channel oder auf der Vereinshomepage.

Lassen Sie sich vom Winter verzaubern!

Mitbringen: Eigenen Becher, für warme Getränke

Gäste sind wie immer herzlich willkommen!!!