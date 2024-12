Um 11 Uhr werden Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm »Une Vie avec Oradour / Ein Leben mit Oradour« in der Karlshalle gezeigt.

Bezirkstags-Vizepräsident a.D. Fritz Körber führt in die Thematik ein und leitet die anschließende Diskussion. Robert Hébras entkommt am 10. Juni 1944 in Oradour-sur-Glane knapp dem Tod durch die SS. Der Film, der in den Ruinen der Stadt gefilmt wurde, erzählt seine Geschichte detailreich.