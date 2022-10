Windsbacher Knabenchor Weihnachten a capella

Einen stimmungsvolleren Auftakt in die Adventszeit kann man sich kaum vorstellen: Die strahlenden Stimmen der Windsbacher Knaben am Abend des 1. Advent.

Mit Liedern und Chorälen wie Macht hoch die Tür, Ich steh’ an Deiner Krippen hier oder Es ist ein Ros’ entsprungen. Dem Windsbacher Knabenchor gelingt es stets auf Neue – neben all der technischen und musikalischen Perfektion – sein Publikum tief zu berühren. So werden auch unter dem neuen Leiter Ludwig Böhme die Advents- und Weihnachtslieder der Windsbacher zu bewegenden musikalischen Kostbarkeiten. Wertvolle Momente, um den vorweihnachtlichen Trubel des Alltags zu vergessen – eine musikalische Insel der Besinnung und Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit