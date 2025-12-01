Windsbacher Knabenchor: Weihnachtsoratorium

„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!“Auch dieses Jahr bringt der Windsbacher Knabenchor wieder Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium – die Kantaten I-III und VI – zum Klingen.

Aus den Kalendern der Vorweihnachtszeit kaum wegzudenken, lassen die Windsbacher Knaben unter ihrem Leiter Ludwig Böhme das Jahrhundertwerk wieder in seiner ganzen Pracht und Schönheit entstehen. Die drei Kantaten, die von der Geburt Christi und der Anbetung durch die Hirten erzählen, sind wie dafür gemacht in die gleichermaßen besinnliche wie freudige Stimmung des bevorstehenden Weihnachtsfestes einzutauchen. Gemeinsam mit dem La Folia Barockorchester und einem herausragenden Solistenensemble bringt der Windsbacher Knabenchor Bachs Musik zum Leuchten.

Nun kann Heiligabend kommen!