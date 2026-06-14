Am 17. und 18. Juli ist MUSICVILLE wieder zu Gast auf dem Leonberger Marktplatz – mit dem kleinen, aber feinen Sommer-Event „Wine & Beats“.

Essensstände versprechen kulinarische Highlights aus verschiedenen Ländern. Ein ausgewähltes Wein-Sortiment, erfrischende Cocktails sowie Bier und Softdrinks sorgen für entspannten Sommer-Genuss inmitten der historischen Altstadt-Kulisse.

Am Freitagabend dürfen sich Freunde der elektronischen Musik auf ein lässiges House-Set mit DJ freuen. Am Samstag ist emotional mitreißende Live-Musik angesagt: Edo Sparks, der bereits im vergangenen Jahr zu Gast war, verzaubert wieder mit seinem Ed-Sheeran-Songbook.

Freitag, 17. Juli, 17 bis 22 Uhr

Samstag, 18. Juli, 15 bis 22 Uhr