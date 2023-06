Wine Beatz

Es erwarten Euch klassische Rebsorten, aber sicher auch der ein oder andere Wein aus unserem unkaputtbar Sortiment, der Euch bestimmt total unbekannt ist.

Im Preis inbegriffen sind: Secco zur Begrüßung, plus 4 weitere spannende Weine

Für Hintergrundwissen zum Weingut, der Herstellung und den Weinen sorgt die junge Generation des Familienbetriebs: Anja & Simon Gemmrich (Jungwinzerpreisgewinner 2019)

Nach der Verkostung geht es in die Party über und wir sorgen mit Weinen & eigen kreierten Cocktails von der Bar für Stimmung. Zur Auswahl steht ein ausgewähltes Sortiment unserer Weine. Natürlich dürfen da auch unsere UNKAPUTTBAR Weine nicht fehlen. Von fruchtigen Weinen, bis hin zum kräftigen Rotwein findet sicher jeder seinen Liebling. Doch keine Angst, auch für die Fahrer unter Euch gibt es eine Auswahl an alkoholfreien Alternativen. So steht der Party nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf Euch!

Veranstalter: Ungeheuer + Ulmer