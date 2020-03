Wine & Bike Wochenende

Der Badische Weinradweg ist die Radroute für Genießer und Weinentdecker. Sie führt auf rund 460 km durch die badischen Weinregionen im Rheintal. Von der Schweizer Grenze im Süden bis ganz in den Norden Baden-Württembergs. Für alle die in Wiesloch Station machen (mit oder ohne Rad) haben wir aus diesen Anlaß unsere Türen geöffnet. Die Vinothek ist am Samstag (18.04.) von 9-18 Uhr und am Sonntag (19.04.) von 11-18 Uhr offen. Die Winzerrast lädt am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr zum Schlemmen ein.