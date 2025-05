Was macht die Weinregion Württemberg und insbesondere die Weinstadt Heilbronn so besonders? Erleben Sie es! Genießen Sie eine moderierte Weinprobe mit vier Weinen und leckeren Snacks in unterschiedlichen Lokalitäten.

Es werden Hussel, Weinadresse und der Weinpavillon angesteuert. Zum Abschluss besuchen Sie die SITT Weinbar — die erste Self-Exploring Wine Experience lädt zum „Zapfen“ von über 100 Weinen aus Dispensern ein.

Leistungen

geführte Weinverkostung mit Weinerlebnisführer/Weinerlebnisführerin

1 Sekt oder Secco, 4er-Weinprobe und Guthabenkarte SITT Wein

3 Snacks

Treffpunkt: Hussel, Fleiner Straße

Anmeldung in der Heilbronner Tourist-Information oder direkt online.

Ein Tagesticket im HNV-Gesamtnetz ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.