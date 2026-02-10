Wine & Crime mit Uwe Ittensohn

Spannungsreiches Dinner mit erlesenen Weinen im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Uwe Ittensohn kennt sich aus – mit Wein, seiner Heimatstadt Speyer und richtig guten Krimis. Letztere schreibt er selbst seit Jahren, und als pfälzischer Kultur- und Weinbotschafter lässt er sein Ermittlerduo, Kommissar Achill und Stadtführer Sartorius, immer wieder in bester Hanglage zum Einsatz kommen. Die Titel seiner Krimireihe sprechen denn auch für sich: Winzerblut oder Letzte Lese, Winzerkrieg oder, ganz aktuell, Weinfluch.

Mit letzterem ist er bei den Literaturtagen zu Gast – es geht um einen spektakulären Weinraub samt einem toten Wachmann und einem Rätsel, das die Herren Achill und Sartorius, das LKA und internationale Experten sich gleichermaßen die Haare raufen lässt.

Zur spannend-unterhaltsamen Geschichte serviert das Vier-Sterne Hotel & Restaurant Bundschu ein passendes Menü, dessen Weinbegleitung hier und da auch die Orte des Geschehens streift: die Pfalz und Österreich. Und ganz nebenbei darf Uwe Ittensohn auch mit seinem Weinwissen glänzen.

In Kooperation mit dem Hotel & Restaurant Bundschu.