Klingende Gläser, entspannte Musik, der Duft von frischem Essen und ein einmaliger Ausblick in die Natur – das ist Wine O’Clock beim Weingut Walz!

Wir laden euch herzlich ein, mit uns ins Wochenende zu starten. Mit unserem einmaligen Ausblick auf die Ensinger Weinberge und Landschaft bei uns im Seehau könnt ihr mit eurer ganzen Familie entspannte Stunden verbringen.

Es gibt leckere Dennede aus unserer eigenen Küche, kühles Eis, unsere Walz-Weine und stimmungsvolle Musik.