Wine on the water

Als Weinbaugemeinde, wollen wir diesen auch anlässlich des 900-jährigen Ortsjubiläums gebührend feiern.

Vom 09.09. bis 10.09.2023 wird ein Weinausschank im Wassergrabenpark geboten. In gemütlicher Atmosphäre werden heimische Köstlichkeiten von den sonnenverwöhnten Rebanlagen vom Schlossberg und Herrlesberg angeboten. Drei örtliche Weingüter präsentieren ihre fein ausgebauten Weine und neue Weinkreationen. Den alkoholfreien Getränkeausschank übernimmt der Fußball-Förderverein Neckarwestheim mit Unterstützung des Musikvereins und Gesangvereins. Durchweg ist für das leibliche Wohl an beiden Tagen bestens gesorgt. Der Samstagabend wird musikalisch umrahmt von Michael Eb. Am Sonntagnachmittag bieten zusätzlich die Landfrauen leckere, selbstgebackene Kuchen und Waffeln zum Verzehr an. Die in Neckarwestheim allseits bekannte "Old School Band“ lädt am Abend zum entspannten Beisammensein ein, bevor Markus & Manuel das Weinwochenende musikalisch ausklingen lassen. Wir freuen uns auf ihren Besuch.