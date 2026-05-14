Wine & Vibes - Afterwork-Event

DJane Daytona liefert den Soundtrack für einen entspannten Sommerabend mitten auf dem Marktplatz – mit chilligen Beats und urbanem Afterwork-Feeling.

Bei freiem Eintritt verwandelt sich der Marktplatz in einen Open-Air-Spot zum Ankommen, Abschalten und Genießen – mit Drinks & More, einer Outdoor-Bar von Die Weinfritz sowie Angeboten der lokalen Gastronomie aus Calw.

Einfach vorbeikommen, den Feierabend genießen und den Sommer feiern: 17–22 Uhr, mitten in Calw.